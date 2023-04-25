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В Северной столице 25 апреля температура отклонится от нормы на 7 градусов

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге 25 апреля будет на несколько градусов жарче, чем положено по климатической норме. Такая погода продержится еще на протяжении двух дней. 

Во вторник метеорологические условия в регионе определит теплый сектор циклона, который медленно закружился над югом Скандинавии. Как отметил в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, при переменной облачности город обойдется без существенных осадков, а температура воздуха превысит норму на 6-7 градусов.

Так, за день столбики термометра достигнут +19 и +21 градуса, по области показатели изменятся от +17 до +22 градусов. При этом ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление останется ниже нормы, достигнув 755 мм рт. ст.

В среду, 26 апреля, характер погоды и температура почти не поменяются. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что летняя погода с температурами в +20 градусов и больше задержится на территории Культурной столицы примерно до середины текущей недели, а после вернется похолодание. 

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