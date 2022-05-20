Синоптик рассказал, когда в Петербурге наконец потеплеет

Весна в этом году выдалась холодной и петербуржцы уже отчаялись ждать потепления. Главный синоптик Александр Колесов успокаивает горожан — томиться в ожидании осталось совсем немного.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, до следующей недели погоду в Петербурге определяют циклоны. Прогреться воздуху не дадут восточный и северный ветра.

Однако уже со следующей недели столбики термометров уверенно пойдут вверх. Очередной циклон минуте Северную столицу и температура воздуха днем будет составлять от +16 до +20 градусов.

Дождей в ближайшие дни в Петербурге не предвидится. Ночью по-прежнему будет холодать и весьма существенно — возможны заморозки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в пятницу воздух прогреется максимум до +14 градусов.