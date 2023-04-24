Этот понедельник в Петербурге станет самым теплым днем с начала года

Эта неделя в Петербурге стартовала с очень теплых дней, когда столбик термометра достигает +20 градусов и выше. Однако синоптики предупреждают об облачности и кратковременных дождях 24 апреля.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что на территории Северной столицы погода начинает меняться из-за облачной гряды фронтального раздела с запада, которая сменит сухой и солнечный антициклон. В связи с этим облаков в небе станет больше, местами пройдут дожди.

Тем не менее, этот понедельник станет самым теплым днем с начала 2023 года. Температура воздуха в городе достигнет +19 и +21 градуса, а по области показатели будут меняться от +17 до +22 градусов. Также ожидается западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, по словам Леуса, существенных не предвидится, а температура воздуха будет держаться около +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что перед значительным похолоданием петербуржцам пообещали четыре дня очень теплой погоды.