Дождливые +10 ждут петербуржцев в понедельник

Рабочая неделя в Петербурге начнется с прохладной и влажной погоды. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит от +9 до +11 градусов.

Ожидается облачная погода. В течение всего дня возможны дожди. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Северо-западный ветер в настоящее время дует со скоростью от 2 до 5 метров в секунду и днем останется умеренным.

Дождливым будет в Петербурге и вторник, 17 мая. Температура воздуха в этот день ожидается лишь немногим теплее — до +12 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптик назвал сроки возвращения солнца в Петербург. До этого петербуржцам придется помокнуть несколько дней.