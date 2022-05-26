26 мая в Петербурге дожди не дадут солнцу пробиться

Погода в Петербурге находится во власти фронтального раздела. В четверг, 26 мая, теплый воздух будет соседствовать с дождем. О погоде рассказал в своем телеграм-канале пециалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что во второй половине дня пройдут дожди при облачной с прояснениями погодой, что ограничит приток солнечного тепла. Однако все равно будет довольно тепло - воздух прогреется до +21 градусов, а в Ленинградской области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Днем он будет не очень сильным, но к вечеру станет порывистым. Атмосферное давление окажется ниже нормы, а солнечная активность умеренной.

Потерпеть дожди придется и в пятницу. Днем осадки будут кратковременными.