Во вторник петербуржцев ждут дожди, но теплая погода

В Петербург снова возвращаются дожди, однако теперь они сопровождаются не прохладой, а нормальной для начала лета температурой. Об этом расскзал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, во вторник, 31 мая, воздух прогреется от плюс 18 до плюс 21 градуса тепла. В Ленинградской области может быть на два градуса прхладнее. Ветер ожидается юго-восточный от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давлеие в течение дня будет слабо расти и окажется чуть выше нормы.

Синоптик отметил, что в последний день мая Петербург окажется под влиянием периферии циклона, который выходит в запада в акваторию Балтийского моря. Из-за этого будет облаяная с прояснениями погода и небольшие дожди.

Уже к среде, 1 июня, дожди прекратятся и воздух прогреется сильнее.