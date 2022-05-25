Среда может стать самым теплым днем недели в Петербурге

В среду, 25 мая, в Петербурге ожидается тепла погода. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение дня достигнет отметок от +17 до +19 градусов.

В городе ожидается переменная облачность и обойдется без осадков. Ветер наконец ослабеет и перестанет выдувать из города весеннее тепло. Он будет восточных направлений и слабым.

Погода в Петербурге благоприятствует прогулкам, но сохранится такой не надолго. Уже в четверг максимальная температура составит +18 градусов, а во второй половине дня возможен небольшой дождь. В пятницу столбики термометров и вовсе не поднимутся выше +15.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптик призвал не ждать майской жары на День города.