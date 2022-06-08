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В Петербурге в июле и августе будут топить остатки скопившегося за зиму снега

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© Фото: Baltphoto

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В снегоприемных пунктах "Водоканала" в Петербурге продолжат плавить снег за зиму еще два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал".

В городе на Неве продолжают топить снег, выпавший за зимний период. "Водоканал" начал применять дополнительную технику для ускоренного плавления снега. Все снежные массы планируют расплавить до 30 июля. Снег продолжают топить, хоть снегоплавильные пункты остановили работу 16 апреля.

В Петербурге эта весна была холодной, из-за чего сугробы не успевали таять под солнцем. "Водоканал" из-за недостатка теплой погоды будет ускорять процесс плавления скопившегося за зиму снега в приемных пунктах и площадках. Образовавшуюся после таяния снега воду зачастую отправляют в очистные сооружения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за зиму на М-11 собрали в 4 раза больше снега. За минувшую зиму на обработку проезжей части потратили на восемь процентов больше противогололедных материалов, чем год назад.

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