Весна так и не наступает в Петербурге. По календарю весна наступила 18 дней назад, однако на улицах все еще лежит снег, а температура не редко опускается ниже нуля. Синоптики прогнозируют начало настоящую весну к концу месяца.

Так, согласно прогнозу Александра Колесова, вечна придет в Петербург 24 марта. облачная погода сменится солнцем, а минусовая я температура на плюсовую. Главный синоптик города сообщает о приближающейся теплой погоде к концу месяца. Такая погода установится окончательно и заморозков уже не предвидится до осени.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что в четверг ожидается небольшой снегопад и дневная температура +1 градус.