Синоптик спрогнозировал в Петербурге достаточно теплую весеннюю неделю после обильных снегопадов

Жителям Санкт-Петербурга после обильных снегопадов пообещали теплые выходные и будние дни на этой неделе. В город наконец-то придет настоящая весна.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что активное потепление начнется во вторник, 14 марта, правда, день пройдет все еще с осадками, но уже в виде дождей. В беседе с "МК в Питере" специалист добавил, что уже в среду, 15 марта, небо прояснится, выглянет солнце, которое можно будет наблюдать на территории региона всю неделю.

Так, во вторник воздух прогреется минимуму до +6 градусов, среда тоже отметится хорошей погодой. В четверг и пятницу ночью придут небольшие морозы, но днем столбики термометра вновь поднимутся до +3 градусов.