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Синоптик Колесов: 23 марта станет самым теплым днем и побьет среднесуточный рекорд по температуре

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В Петербурге весна по-настоящему разошлась. Несмотря на то, что в скором времени ожидаются похолодания, 23 марта имеет все шансы стать самым теплым днем за всеь ряд наблюдений за погодой в регионе.

Как сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, в этот день продолжит поступать теплый воздух. С середины дня город будет греть солнце. По прогнозу температура воздуха будет составлять от +10 до +11 градусов. Однако дневной рекорд, поставленный в 1981 году, перебить вряд ли выйдет. Тогда воздух прогрелся до +12,9 градусов.

Однако в этом году 23 все же поставит среднесуточный рекорд, который был также поставлен в 1981 году с температурой воздуха в +6,7 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 23 марта в городе объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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