Синоптик раскрыл, когда в Петербург вернется теплая погода

Следующая неделя приподнесет петербуржцам множество "климатических сюрпризов". В первую половину неделю горожанам придется достать зонты, а уже во вторую половину выйдет солнышко.

Как сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на синоптика Юрия Куткевича, в понедельник и вторник будут идти дожди. Вся первая половина недели окажется ненастной, облачной с прояснениями, а ветер умеренным. Ночью температура воздуха опустится до плюс пяти градусов, а днем подниматься до плюс 12. Однако уже во второй половине недели в городе потеплеет.

По словам синоптика, погода значительно улучшится, а также выглянет солнце. Осадки будет маловероятны. Ветер будет юго-восточным. Также днем потеплеет до плюс 17 градусов. Выходные тоже обещают быть теплыми.