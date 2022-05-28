Субботу в Петербурге могут подпортить дожди

В субботу, 28 мая, в Петербурге ожидается облачная погода. В течение дня возможны кратковременные дожди.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться. Сейчас оно составляет 746 миллиметров ртутного столба. Ожидается слабый ветер переменных направлений.

В воскресенье, 29 мая, ситуация с погодой особо не изменится. Днем также возможны кратковременные дожди. Будет чуть теплее, чем накануне — до +16 градусов в дневные часы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптик перечислил самые жаркие и самые холодные Дни города в Северной столице.