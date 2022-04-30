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До +9 потеплеет в Петербурге под занавес апреля

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© Фото: Baltphoto

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Апрель в петребурге завершается потеплением, хотя столбики термометров и не достигнут установленных ранее температурных рекордов. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 30 апреля, температура воздуха в Петербурге составит от +7 до +9 градусов.

Заключитиельный день апреля обойдется без существенных осадков. Атмосферное давление в течение дня изменится мало. Ветер западного и северо-западного направлений изменится мало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на айские праздники. По его словам, первые дни мая будут теплее недавних апрельских, но температура все равно сохранится на отметках немного ниже нормы.

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