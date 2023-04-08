В эти выходные солнце может нагреть воздух в Петербурге до +13 градусов

На территории Северной столицы продолжается потепление. Уже сегодня столбики термометра могут достичь +13 градусов.

Воздух в Петербурге начал активно прогреваться из-за обилия солнечных лучей. Как рассказал в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, несмотря на то, что в городе сегодня будет присутствовать небольшая облачность, осадков ожидать не придется.

По словам Леуса, погоду на территории региона 8 апреля определит северо-западная периферия обширного антициклона. В течение дня воздух прогреется от +11 до +13 градусов, по области может и вовсе потеплеть до +14 градусов. Ветер при этом ожидается северо-восточный, несильный со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье в городе на Неве ожидается погода с похожими температурами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупредили о нашествии змей вместе с приходом тепла. Несмотря на то, что сейчас они малоактивны, местным жителям Северной столицы все равно стоит соблюдать особую осторожность.