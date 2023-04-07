В Петербурге вместе с солнце на улицы вышли змеи

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вместе с теплой погоды и ярким солнцем показались и змеи. Они постепенно выходят из спячки.

В пятницу, 7 апреля, стало известно о том, что первые змеи уже вышли на улицу после зимовки в марте. Из-за снегопадов и морозов встречи с ними были маловероятными. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Специалисты рассказали, что в настоящее время змеи малоактивны. Их бурная деятельность начнется в мае, а к сентябрю уже достигнет своего пика.

Кроме того, петербуржцам напомнили о том, что стоит соблюдать правила безопасности, так как не всегда возможно определить ядовитая или неядовитая змея. Так, не стоит совершать резких движений в присутствии змеи или сделать с ней фотографию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в правительстве Санкт-Петербурга планируют увеличить процент авансовых платежей от 30% до 50% для подрядчиков. Проект постановления разрабатывался комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.