Метеоролог рассказал, когда в Петербурге ждать бабье лето

Метеоролог Юрий Куткевич заявил, что раньше конца сентября не стоит ждать потепления в Петербурге и объяснил, что люди подразумевают под понятием «бабье лето». «Люди привыкают к серому небу, дождикам, температуре около +12...+14 градусов. Затем на два или четыре дня выглядывает солнце, осадки прекращаются, температура поднимается до +17, иногда до +20 градусов. Эти короткие периоды и есть бабье лето», – цитируют его слова «Невские новости».

Синоптик сказал, что потепления может и вовсе не произойти. Иного мнения придерживается ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус: «До 15-17 сентября в Петербурге бабьего лета не будет. Возможно, его можно ждать в третьей декаде сентября».

Напомним, с начала недели в Петербурге ночью температура воздуха понизится до 5-7 градусов тепла.