Теплые дни и морозные ночи ждут Петербург на следующей неделе

Предстоящая неделя в Петербурге будет по-настоящему весенней — температура будет выше нуля днем и существенно ниже по ночам. Как сообщил «Невским Новостям» специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в начале недели погоду продолжит определят антициклон.

В результате ожидаются температурные контрасты. В понедельник и вторник ночью температура составит от -4 до -6 градусов. В дневные часы будет существенно теплее — от +3 до +5 градусов.

В среду к власти в Петербурге придет новый антициклон с северо-востока. В четверг и пятницу по ночам температура составит от -9 до -11 градусов. Но в дневные часы она существенно не изменится и будет от +2 до +4 градусов.

В выходные, по предварительному прогнозу синоптика, ночная температура составит от -4 до -6 градусов. Днем те же цифры будут со знаком плюса.

Существенных осадков в течение всей недели не ожидается.