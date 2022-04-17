В воскресенье в Петербурге воздух прогреется до +12

Жителей Петербурга погода в воскресенье, 17 апреля, порадует теплом и солнцем. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Утром слабо понизиться атмосферное давление, а западный и юго-западный ветер будет умеренным.

При этом с начала рабочей недели даже в темное время суток температура воздуха будет плюсовой.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что с 17 апреля на погоду в городе начнет влиять антициклон. С этого дня в Петербурге начнется потепление. Дневная температура воздуха будет подниматься до отметок от +10 до +15 градусов.