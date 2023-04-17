Продолжительная пауза в дождях на территории Петербурга может стать рекордной

В Петербурге уже 13 дней держится засушливая погода без осадков, что может приблизиться к рекорду 1965 года, когда осадков на территории региона не было 22 дня.
Из-за продолжительного тепла в Северной столице уже появились первые цветы. Своими наблюдениями поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале.
Специалист отметил, что до конца текущей недели, вероятно, к петербуржцам осадки не вернутся, так как новая порция антициклона приходит с северо-запада уже 17 апреля. Даже, несмотря на наличие облаков, солнце периодически будет выглядывать и снова прогреет воздух до +10 и +13 градусов. Ночью, правда, периодически столбики могут опускаться до нуля.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге засушливая погода продержится не только 17, но и 18 апреля. Кроме того, ожидается повышенное давление, из-за чего небо закроют облака.