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С начала рабочей недели в Санкт-Петербурге снова слишком сухо без дождей

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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Понедельник в Петербурге снова пройдет без дождей, но с повышенным атмосферным давлением. Несмотря на облачность, осадков специалисты в ближайшие дни не обещают.

В Северной столице 17 апреля будет постепенно прогреваться воздух. Из-за повышенного атмосферного давления над городом соберутся облака, но дожди, вероятнее всего, так и не пойдут. Об этом в своих социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня составит от +12 до +14 градусов, по области показатели будут меняться от +10 до +15 градусов. Ветер при этом ожидается северо-западный со скоростью от 1 до 6м/с. В целом ожидается спокойная погода. Атмосферное давление достигнет 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник на территории региона осадков снова не ожидается, хотя облаков на небе соберется больше. Тем не менее, температура воздуха понизится и составит от +11 до +13 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице хоть и было облачно, но осадков также не было. 

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