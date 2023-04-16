На Пасху в Петербурге из-за антициклона будет тепло, но не очень солнечно

На один из главных христианских праздников в Петербурге будет тепло, но не слишком солнечно. Из-за антициклона сохранится облачность, однако столбик термометра поднимется до +12 градусов.

Как отметил в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, 16 апреля Петербург зависнет на западной периферии антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, но осадков быть не должно.

На Пасху в Культурной столице потеплеет до +12 градусов, по области показатели изменятся от +8 до +13 градусов. Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 771 мм рт. ст., что все равно выше нормы.

В понедельник, 17 апреля, снова обойдется без осадков и с температурами в +12 и +14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Петербурге вновь потеплело после непродолжительного похолодания.