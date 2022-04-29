Прогноз на начало мая дал главный синоптик Петербурга

В начале мая длинные выходные будут чуть теплее, чем последний дни апреля. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на майские праздники.

По его словам, температура воздуха будет немного ниже нормы, однако еще на прошлой неделе казалось, что погода будет еще хуже. Он отметил, что воздух будет по-прежнему холодным, поэтому может пойти снег, особенно ночью. Такая погода будет наблюдаться в начале и конце выходных. Колесов уточнил, что осадков будет немного.

Синоптик рассказал, что воздух будет постепенно прогреваться, а температура по всему региону продолжит повышаться. Однако при ясном небе в ночные часы будут заморозки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцев в пятницу, 29 апреля, продолжает мучать прохлада. В городе снова пойдет снег, а суббота обещает быть без осадков, хотя они вернутся в воскресенье, 1 мая.