До +10, но с дождем будет в Петербурге во вторник

Во вторник, 26 апреля, в Петербурге будет облачная погода. В течение дня пройдут кратковременные дожди.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» после ночных +3 +5 градусов, в днвеные часы температура составит от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление в Петербурге днем будет постепенно повышаться.Северо-западный ветер ночью дул слабо, однако днем он станет умеренным.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что циклон Renate принесет Петербургу холодное завершение апреля. Будет не только прохладно, но и дождливо. Уточняется, что прочно обосновавшийся над Петербургом циклон может испортить погоду и в первые дни мая.