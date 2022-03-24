В конце марта в Петербург вернется зимний холод

В Петербург в конце марта вернутся зимние температуры. Об этом 24 марта сообщает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

«Заканчивается в Петербурге мартовская погода и начинается февральская. С выходных дней настраиваемся на то, что, кто постирал пуховики, может достать их обратно. Будет очень холодно», — проинформировал горожан метеоролог.

На территории Северной столицы следующие несколько дней будет преобладать циклон, из-за которого погода будет преимущественно облачной. Также ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и осадки в виде дождя и снега.