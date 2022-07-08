В Петербург очередной циклон нагнал облака: кратковременные дожди и температура воздуха до +23

В Санкт-Петербурге облачно и продолжает немного холодать. Для кого-то это не самая плохая новость, после аномально рекордной жары.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на пятницу, 8 июля, Петербург краем облачной спирали заденет очередной циклон, выходящий на Скандинавию. В связи с этим погода ожидается облачная, возможен местами кратковременный дождь. При этом показатели температуры изменятся мало и останутся близкими к климатической норме.

Температура воздуха поднимется в пределах от +21 до +23 градусов. По Ленинградской области воздух прогреется от +19 до +24 градусов. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, 9 июля, ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы и несильное повышение температуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по данным Гидрометцентра РФ, приблизительно до середины июля в Петербурге будет приемущественно пасмурно, а в некоторые дни будут идти дожди.