В Петербурге тыловая часть периферии циклона обеспечит постепенное похолодание

В Петербурге сохранится плюсовая температура, однако постепенно начнет холодать. В ближайшее время ожидается очередное изменение плюса на минус.

Периферия циклона постепенно развернется к городу на Неве холодным тылом, что в итоге приведет к похолоданию. В четверг, 26 января, ожидается облачная погода, а также осадки в виде дождей, переходящих в мокрый снег. Об этом сообщает центр погоды “Фобос”.

Температура воздуха в Северной столице составит +1...+3 градуса, а по Ленобласти -1...+4 градуса. Отмечается, что в течении дня температура будет постепенно понижаться.

Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, 27 января, похолодание продолжится. Существенных осадков не будет и выглянет солнце.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что в пятницу в Петербурге может появится солнце.