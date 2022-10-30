Петербург окажется в холодном тылу циклона

В Петербурге погодные условия будут формироваться за счет тыловой, холодной, части циклона. Таким образом в городе будет преимущественно облачно с небольшими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах дождь может перейти в снег.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на воскресенье, 30 октября, в Северной столице будет холодать ближе к вечеру. В первой половине дня температура ожидается от +3 до +5 градусов, а вот к вечеру она опустится до +1...+3 градусов.

Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 29 октября в городе на Неве наступило анамальное тепло, однако погода была ветренной и дождливой. Температура воздуха жостигала +13 градусов.