В Петербурге ожидается аномальное тепло с усиленным ветром

Петербург столкнется с аномальным потеплением. Однако вместе с этим вечером ожидается усиленный ветер.

В субботу, 29 октября, жители и гости Северной столицы могут вновь насладиться теплой погодой до вечера, ведь после этого в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что условия погоды в городе на Неве продолжит формировать теплый сектор североаталнтического циклона. В регионе ожидается облачная и дождливая погода, а вечером усиленный ветер. При этом температурный фон окажется на 6-7° выше климатической нормы.

Температура воздуха поднимется от 11 до 13 градусов тепла. Ветер юго-западный 4-9 м/с, вечером с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление резко упадет ниже нормы и составит 745 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за усиления ветра.