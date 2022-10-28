Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

В Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за усиления ветра. Ранее из-за усиливающегося ветра город на Неве находился под угрозой наводнения.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, в субботу, 29 октября, в Северной столице ожидается усиление ветра до 17 м/с.
Напомним, что ранее, 17 октября, из-за усиления ветра администрация Петербурга ввела “оранжевый” уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге миновала угроза наводнения, которая возникла из-за сильных порывов ветра в регионе. Ситуация стабилизируется и уровень воды снижается.