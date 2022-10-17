Начало рабочей недели в Петербурге обошлось без наводнений

В Петербурге миновала угроза наводнения, которая возникла из-за сильных порывов ветра в регионе. Ситуация стабилизируется и уровень воды снижается.

В понедельник, 17 октября, в Северной столице произошло резкое ухудшение погодных условий. Появился риск возникновения наводнения. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ветер в Финском заливе начал стихать после того, как атмосферный фронт двинулся на восток. В 15 часов порывы ветра снизились до 17 м/с, что позволило открыть затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Эксперт считает, что уровень воды мог бы подняться до 170 см, однако беды удалось избежать.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Петербурге был введен оранжевый уровень опасности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге растет уровень воды в реке Нева. Существует риск наводнения в связи с сильными порывами ветра