Уровень воды в Петербурге ожидается на отметке 140 см

В Петербурге растет уровень воды в реке Нева. Существует риск наводнения в связи с сильными порывами ветра.

Как сообщает главный синоптик Гидрометцентра по Петербургу Александр Колесов в своем Telegram-канале, в Северную столицу пришел холодный циклон. Ветер продолжает усиливаться на акватории Финского залива, а в ближайшее время порывы достигнут скорости в 18-23 м/с.

Усиление ветра приведет к подъему уровня воды в реке Нева. Максимальный уровень у Горного института в районе обеда дойдет до 120-140 см.

Температура не будет превышать 10 градусов тепла.

Напомним, что Смольный ввел оранжевый уровень опасности из-за усиливающегося ветра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге закрыли затворы дамб из-за опасения наводнения.