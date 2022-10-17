В Петербурге закрыты затворы КЗС из-за угрозы наводнения

В Петербурге в понедельник, 17 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с усилением ветра и опасностью штормового нагона в городе было принято решение о закрытии затвора Комплексов защитных сооружений (КЗС).
Как сообщает официальный Telegram-канал дирекции КЗС, такое решение принято в связи с тем, чтобы предотвратить подъем уровня воды, близкого к критическим показателям.
В понедельник, 17 октября, в 03:55 были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 и В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2.
Отметим, что Кронштадтский корабельный фарватер остается открытым.
Напомним, что ранее правительство Петербурга ввело оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице температура воздуха поднимется до +12.