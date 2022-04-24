Из-за циклона Renate в Петербурге будет холодно до конца апреля

Новый холодный циклон в скором времени накроет Петербург. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, циклон Renate придет в регион уже в начале новой недели. Вместе с ним в Петербург нагрянет прохладная погода и дожди. Он отметил, что в городе заканчивается последний день в антициклоне Spiro, который радовал солнцем петербуржцев целую неделю. Сегодня он покидает регион.

Отмечается, что новый циклон принесет в город ненастье не только на грядущую неделю, но и на первые дни майских праздников.