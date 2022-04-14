До +9, но с небольшим дождем будет в Петербурге в четверг

В четверг, 14 апреля, в Петербурге будет облачно с прояснениями. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня возможны небольшие дожди.

В дневное время воздух в Петербурге прогреется от +7 до +9 градусов. В прибрежных районах при этом будет только до +5 градусов тепла.

Ветер южных и юго-западных направлений подует слабо. Атмосферное давление в Петербурге в течение дня будет постепенно понижаться.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в выходные в Петербурге возможно похолодание. После теплой рабочей недели синоптики пообещали петербуржцам только +3 градуса.