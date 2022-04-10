Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла

Рабочая неделя с 11 апреля в Петербурге будет теплой. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», температура днем будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла вплоть до пятницы.

Однако к выходным похолодает. Столбики термометров покажут всего до +3 градусов тепла.

Несмотря на тепло, солнечно в Петербурге будет только в понедельник. В другие рабочие дни ожидается пасмурная погода. Магнитное поле будет спокойным в течение всей недели.

В это воскресенье в Петербурге еще возможны кратковременные дожди. Город находится на периферии циклона.