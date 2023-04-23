Колесов пообещал петербуржцам четыре дня теплой погоды перед похолоданием

В Санкт-Петербурге ожидается еще четыре дня отличной погоды, после чего наступит похолодание и вернутся дожди. С приходом теплой погоды весь южный берег Финского залива оказался заселен лебедями.

Жителей и гостей Северной столицы ждет еще четыре дня отличной погоды. После этого в город придет похолодание, а также вернутся осадки в виде дождя. Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Специалист отметил, что “весь южный берег Финского залива заселен лебедями”. По его словами, они начали прилетать группами еще две недели назад. Однако в настоящее время там образовалась огромная стая.

Кроме того, Колесов заявил, что север медленно отходим от зимы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северную столицу на этих выходных ворвалось аномальное тепло. Столбики термометра продолжают подниматься, поэтому уже сегодня они достигнут 16 градусов, а по области могут установиться показатели в 18 градусов, что совсем не характерно для апреля.