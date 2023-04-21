Петербуржцам рассказали о потеплении до +22 градусов в начале следующей недели

В Северной столице ожидается сильное потепление уже в ближайшие дни, а к понедельнику столбики термометра могут допрыгнуть до +22 градусов.

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в скором времени на территорию региона придут циклоны, которые принесут с собой очень теплые воздушные массы. Так, на этих выходных столбик термометра достигнет от +13 до +18 градусов тепла, а уже с начала следующей недели - всех +22 градусов.

Пока на погоду продолжает действовать антициклон. Местами в городе уже начали распускаться цветы, но с таким сильным потеплением очень скоро горожане увидят и первые листочки на деревьях.

Осадков пока все также не прогнозируется, однако в воскресенье днем на востоке области местами, все-таки, возможен дождь. Колесов предупредил, что прохладнее всего будет у акваторий Финского залива и Ладоги. Здесь температура составит примерно +10 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что краткосрочные дожди, вернувшиеся в Петербург 20 апреля, не дали установиться рекорду по количеству сухих дней. На территории региона не было осадков 15 дней подряд.