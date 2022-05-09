Рейс из Пулково задержался с вылетом в Москву

Самолет Петербург-Москва, который должен был отправиться 13:50 9 мая, не вылетет из петербургскогот аэропорта «Пулково» вовремя. Как сообщает телеканал «78», ссылаясь на собственный источник, причиной задержки стала угроза взрыв воздушного судна.

В итоге уже завершивших посадку в самолет пассажиров снова высадили из него. На судне провели проверку. Изначально сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» отправится в 15:50. Однако во вновь назначенное время он также не вылетел.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пулково прибыл первый чартерный рейс из Казани. Пассажиров встретили в Северной столице подарками.