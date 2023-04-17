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Около 18 млн пассажиров перевезли пригородные поезда Санкт-Петербурга с начала 2023 года

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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Пригородные поезда Петербурга с начала года перевезли около 18 миллионов путешественников. Самыми популярными у жителей Петербурга и Ленобласти стали Финляндское, Балтийское, и Витебское направление.

За первые месяцы текущего года Северо-Западная пригородная пассажирская компания побила рекорд допандемийных показателей по числу перевозок. Об этом рассказал "Петроград". 

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, за март пригородные поезда переправили более 6 миллионов пассажиров, - это на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Подросли и показатели среднесуточных отправлений. По подсчетам специалистов, цифры достигли 198,8 тысяч человек, что на 13% больше, чем в 2022 году.

В свою очередь, показатель пассажирооборота составил 613,6 миллионов пассажиро-километров, обогнав 2022 года также на 13%.

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