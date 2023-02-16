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Петербуржцы могут начать летать в турецкую Каппадокию прямыми рейсами из России

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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В России рассматривают возможность открыть прямое авиасообщение с турецкой Каппадокией. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается авиационными властями.

В скором времени жители Российской Федерации, вероятно, смогут отправится в Каппадокию самолетом без пересадок. Об этом пишет АБН со ссылкой на сообщение Росавиации. 

Напомним, что сейчас в Турцию из РФ можно попасть при помощи девяти авиакомпаний, а в обратном направлении летают рейсы четырех. Так, россияне могут отправиться в Анкару, Бодрум, Стамбул, Даламан, Анталью, а также в Измир, Трабзон, Газипашу и Самсун.

Сейчас авиационные власти РФ сообщили Турции, что Каппадокия была определена в качестве еще одного пункта назначения для выполнения рейсов российскими авиаперевозчиками. Из какого города планируется осуществлять полеты пока не уточняется.

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