Из Петербурга 28 марта вылет четырех самолетов будет осуществлен по новому времени

Во вторник из Санкт-Петербурга четыре рейса отправят с задержкой, при этом еще пять самолетов вовсе не осуществят запланированное путешествие.

Ресь идет о рейсах в Анталью на 02:05 по мск., Ереван на 06:00 по мск. и 15:00 по мск., в Ош на 10:40 по мск. и в Куляб на 14:20 по мск. За перевозку пассажиров должны были отвечать авиакомпании "FlyOne Armenia", "Avia Traffic" и "Tajik Air".

Также, согласно данныйм онлайн-табло Пулково, 28 марта задержали вылет самолетов "России" и "Победы" в Москву. Известно, что время перенесли с 06:00 на 07:30 и с 07:25 на 08:00 соответсвенно. Позже отправится и воздушное судно в Тамбов от "РусЛайн" - не в 07:30, а в 09:00, а также в Котлас от той же авиакомпании. В последнем случае время передвинули с 13:00 на 13:30.

По данным сайта петербургского аэропорта, больше изменений пока не предвидится. О них в течение дня можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургский аэропорт начали подготавливать к летнему сезону.