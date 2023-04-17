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Россиян предупредили о подорожании авиабилетов сразу на 30% в 2023 году

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© Фото: Baltphoto

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В текущем году билеты на самолет, которые и без того стоят недешево, подорожают еще сильнее. Допускается, что цены могут взлететь еще на 30%.

Как заметил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик, подорожание авиабилетов связано с сокращением объемов субсидирования. Уточняется, что речь идет об увеличении цены на билеты по внутренним направлениям. Об этом сообщает АБН.

Таким образом, в текущем году пока не было одобрено выделение субсидий российским авиакомпаниям, в связи с чем за билеты нужно будет отдать на 15% или 30% больше, чем раньше. Напомним, что в 2022 году на субсидии пошло 100 миллиардов рублей.

Также, по словам министра, может быть сокращено количество рейсов. 

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