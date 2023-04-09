Россиянам рассказали, где можно дешевле всего отдохнуть у моря в апреле

Специалисты рассказали россиянам о самой недорогой стране с морем в апреле, за путевку в которую пара путешественников отдаст всего около 52 тысяч рублей.

Согласно данным экспертов Ассоциации туроператоров России, самой выгодной для туристов, желающих отдохнуть у моря в апреле 2023 года, стала Абхазия. Так, на двоих путевка в эту страну обойдется россиянам практически в 52 тысячи рублей. Уточняется, что в указанную сумму входит как сам перелет, так и проживание в трехзвездочном отеле. Кроме того, гражданам не придется платить за завтраки. Об этом пишет АБН.

Такой тур можно взять в период с 10 по 16 апреля. В этом году высокий туристический сезон в Абхазии должен стартовать в мае, поэтому допускается, что на праздниках, а также летом свободных мест на курортах здесь вовсе не останется.

Сейчас россиянам предоставили уже в три раза больше путевок, чем годом ранее. Предполагается, что с такими показателями Абхазия вошла в пятерку самых популярных массовых туристических направлений.