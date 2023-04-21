Этим летом из Петербурга самолеты в Китай начнут летать чаще

В петербургском аэропорту планируют увеличить количество рейсов в Китай. Более того, по этому направлению пассажиры смогут летать каждый день, когда будет налажен безвизовый въезд между странами.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании "Воздушные ворота Северной столицы" Ольга Зубова рассказала, что частота рейсов между Северной столицей и Китаем будет увеличена в период с июня по сентябрь текущего года. Также гражданам напомнили, что сейчас в городе есть уже две авиакомпании, которые смогли восстановить авиасообщение после пандемии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что пассажиры могут один-два раза в неделю отправиться из Петербурга до Чэнду на самолете Sichuan Airlines, а также с февраля дополнительно улететь в Пекин на воздушном судне Hainan Airlines. Предполагается, что перевозчики могут увеличить количество рейсов летом.

Зубова заметила, что самолеты могут начать летать из Петербурга в Китай каждый день, когда будет решен вопрос с безвизом. Так, горожане могут познакомиться с абсолютно новой авиакомпанией.

Известно, что до начал пандемии коронавируса, турпоток в Петербург из Китая за 2019 год достиг примерно миллиона человек, из которых около 372 тысяч прилетели в город через Пулково. Эксперты предположили, что туристический поток из Китая может достичь прежнего уровня примерно за три года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что три самолета Azur air до Антальи так не вылетели из петербургского аэропорта 21 апреля.