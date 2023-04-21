  • 21 Апрель 2023
USD 22.04.2023 81.4863 -0.1325
USD ММВБ 19:15 81.7275  
EUR 22.04.2023 89.3495 -0.1143
EUR ММВБ 19:15 89.6813  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Этим летом из Петербурга самолеты в Китай начнут летать чаще

Автор:


© Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Темы дня

В петербургском аэропорту планируют увеличить количество рейсов в Китай. Более того, по этому направлению пассажиры смогут летать каждый день, когда будет налажен безвизовый въезд между странами.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании "Воздушные ворота Северной столицы" Ольга Зубова рассказала, что частота рейсов между Северной столицей и Китаем будет увеличена в период с июня по сентябрь текущего года. Также гражданам напомнили, что сейчас в городе есть уже две авиакомпании, которые смогли восстановить авиасообщение после пандемии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что пассажиры могут один-два раза в неделю отправиться из Петербурга до Чэнду на самолете Sichuan Airlines, а также с февраля дополнительно улететь в Пекин на воздушном судне Hainan Airlines. Предполагается, что перевозчики могут увеличить количество рейсов летом.

Зубова заметила, что самолеты могут начать летать из Петербурга в Китай каждый день, когда будет решен вопрос с безвизом. Так, горожане могут познакомиться с абсолютно новой авиакомпанией.

Известно, что до начал пандемии коронавируса, турпоток в Петербург из Китая за 2019 год достиг примерно миллиона человек, из которых около 372 тысяч прилетели в город через Пулково. Эксперты предположили, что туристический поток из Китая может достичь прежнего уровня примерно за три года. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что три самолета Azur air до Антальи так не вылетели из петербургского аэропорта 21 апреля. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram