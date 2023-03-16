Россиянам рассказали, в каких странах можно провести майские праздники без визы

Несмотря на трудности при отправке за границу, возможность путешествовать для россиян все еще остается, а в ряде случаев это возможно даже без получения визы. Так, на майские праздники для граждан доступен немаленький список стран, куда можно отправиться чаще всего имея только заграничный паспорт.

Одним из самых популярных мест у российских туристов остается Турция, где можно находится без визы до 90 дней в течение каждых 180 дней. При себе необходимо иметь подтверждение гостиничной брони, а также обратный билет и медицинскую страховку. На таможенном контроле путешественника могут попросить подтвердить свою финансовую обеспеченность и доказать, что имеется сумма в 50 долларов за сутки на одного человека. Обо этом пишет "МК в Ленобласти".

Также Россияне могут проследовать в Египет. Примечательно, что визу в эту страну сделают, но уже по прибытию. Документ, действующий 30 дней, обойдется туристу в 25 долларов. Уточняется, что оформить такую визу можно и заранее через консульский отдел посольства в России.

Еще одной популярной страной для путешествий у российских туристов, особенно в последнее время, стала Южная Корея, где можно жить, не имея визы, на протяжении 60 дней. Однако есть важное условие, - перед вылетом необходимо получить специальной разрешение на сайте K-ETA. На это дается три попытки, и, в случае отказа, придется получать визу. Так, турист заполняет свои личные данные и оплачивает документ в размере около 10 тысяч вон, или 9-10 долларов. Если разрешение одобрят, то турист получит 60 дней пребывания в стране утренней свежести с возможностью въезда дополнительно еще на 30 дней. То есть, можно выехать за пределы Кореи на 10 дней и снова вернуться на месяц.

Также россияне на майские праздники смогут отправиться в Таиланд. Напомним, что с октября 2022 года по 31 марта 2023 года власти Таиланда разрешили жителям России находиться в стране без визы на срок до 45 дней, а затем срок может быть продлен еще на неделю.

Не менее популярная страна, через которую сейчас осуществляется большинство транзитных рейсов - это Объединенные Арабские Эмираты. Здесь также можно жить без визы не более 90 дней каждые полгода. В аэропорту Дубая россияне должны предъявить заграничный паспорт, действительный еще более шести месяцев после выезда из Эмиратов.

Кроме того, без визы российские туристы в 2023 году смогут посетить Тунис, Кубу, Марокко, Венесуэлу, Доминиканскую Республику и Мальдивы.