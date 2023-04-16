В петербургском аэропорту 16 апреля на вылет задерживают уже пять рейсов

В воскресенье, 16 апреля, пассажиры пяти рейсов отправятся из Петербурга позже запланированного изначально времени. Первые задержки самолетов начали фиксироваться днем.

Изменения в расписании Пулково произошли не сразу. Еще утром 16 апреля о задержках рейсов не сообщалось, но ситуация поменялась около половины четвертого дня. Так, на настоящий момент уже как минимум пять самолетов покинут воздушную гавань Северной столицы позже указанного до этого времени.

Речь идет о рейсах в Якутск, Самару и Москву от "Якутия", "Smartavia" и "Россия" соответственно. Так, самолет в Якутск отправится в 16:20 вместо 15:20, в Самару - в 16:50 вместо 15:20, а в Москву - в 16:25 вместо 15:25. Примечательно, что задерживают вылет сразу трех самолетов подряд.

Также позже отправятся пассажиры в Хургаду от "AlMasria Universal Airlines" и в Новокузнецк от "Северный Ветер". В первом случае самолет отправится в 18:20 вместо 17:10, а во втором - в 23:10 вместо 22:50.

Задержки рейсов наблюдаются сегодня не только в Северной столице. Например, в калининградском аэропорту "Храброво" задерживался (только не на вылет, а на прибытие) один самолет. Он следовал из Москвы. Как отмечал "МК в Калининграде", воздушное судно должно было приземлиться в Калининграде 13:35, но расчетное время в итоге составило 13:45.

Задержанных самолетов на прибытие в аэропорту Петербурга нет. Актуальная информация обновляется на сайте Пулково.