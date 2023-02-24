Гости Северной столицы стали чаще останавливаться в отелях, а не в съемных квартирах

Туристы, приезжающие на территорию Северной столицы, стали больше предпочтения отдавать номерам в отелях, а не съемным квартирам и апартаментам.

Выяснилось, что больше всего загрузка увеличилась в трехзвездочных отелях города на Неве. По подсчетам специалистов, она изменилась в большую сторону на 15%. Об этом пишет Neva.Today.

В свою очередь, в четырехзвездочных отелях туристы стали останавливаться на 8% чаще, однако, совершенно противоположная ситуация наблюдается в пятизвездочных отелях. Как оказалось, спрос в них упал на 5%.

За прошлый год Санкт-Петербург посетили около 8 миллионов туристов, из которых три с половиной миллиона останавливались в гостиницах и хостелах, при этом квартиры или апартаменты снимали 1,7 миллионов путешественников. Еще 2,8 млн человек и вовсе предпочли остаться у знакомых, либо родственников.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на февральские и мартовские праздники Культурная столица вошла в топ самых популяных городов у туристов.