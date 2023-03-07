В конце лета 2023 года с туристов в Петербурге планируют взимать курортный сбор

В последний месяц лета для туристов, решивших остановиться в отелях или гостиницах Северной столицы больше, чем на сутки, планируют ввести курортный сбор в размере 100 рублей.

Соответствующий законопроект разработал комитет по развитию туризма. В случае, если его утвердят депутаты Заксобрания, а также подпишет глава города, то с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2024 года для гостей Петербурга в тестовом режиме начнет действовать правило курортного сбора. Об этом пишет Neva.Today.

Отмечается, что собирать деньги будет уполномоченный властями города оператор. Так, каждый совершеннолетний постоялец гостиницы или отеля должен будет платить по 100 рублей за каждый день проживания в случае, если остановка занимает больше, чем 24 часа.

Собрав деньги с постояльцев, оператор должен будет перечислять средства в бюджет города в тот месяц, который следует за отчетным.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что туристы стали отдавать больше предпочтения номерам в петербургских отелях, а не съемным квартирам и апартаментам.