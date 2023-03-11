Петербург вошел в топ-5 популярных направлений для летнего отпуска

Среди россиян все большим спросом пользуется формат внутреннего туризма. Граждане страны активно путешествуют по разным городам и многие уже начали планировать свой летний отпуск. Петербург стал одним из городов, который выбирают многие туристы из других регионов.

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, 21% россиян планируют провести летний отпуск в стране. В топ-5 наиболее популярных мест, куда туристы отправятся летом, вошли: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

По 17% опрошенных проведут отпуск на даче или дома. И лишь 4% поедут отдыхать за границу. Самые популярные направления этот Тунис и Турция.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 7 апреля из Петербурга стартуют прямые рейсы в Тунис. Перевозчиком выступит авиакомпания Nouvelair Tunisie.